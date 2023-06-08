من نوع النمر.. تفاصيل عن القرش ملتهم السائح الروسي بمصر

كشفت وزارة البيئة المصرية، اليوم الخميس، تفاصيل عن حادث التهام سمكة قرش لسائح روسي في مياه البحر الأحمر.

وأصدرت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر للتحقق من ملابسات الحادث.

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ووفق بيان رسمي لوزارة البيئة، فقد انتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

وأصدرت الوزيرة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث، وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

كما قررت الوزارة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوبا لمدة يومين تبدأ من صباح غد الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من اصطياد سمكة القرش قاتلة السائح الروسي في مياه البحر الأحمر.

من جانبها، رفعت السلطات بالمحافظة حالة التأهب، باذلة جهوداً مكثفة لمحاولة البحث عن السمكة القاتلة، وتحليل أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة والأمان في المياه البحرية بالمحافظة.

يذكر أن السلطات المصرية أغلقت قبل عام منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.