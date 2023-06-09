أجزاء آدمية في صندوق قمامة.. وداخلية مصر تكشف الملابسات

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، عن ملابسات واقعة العثور على أجزاء آدمية "قدم مبتورة"، بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان "إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري وصل بلاغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من عامل نظافة بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة بمنطقة حدائق المعادي".

مادة اعلانية

وأضافت أنه تبين وجود قدم مبتورة ملفوفة بشاش أبيض ولاصق طبي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تم إجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول- بتر بالقدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكري، وتم تسليم القدم المبتورة لابنتها تحمل ذات الجنسية".

باستدعاء الابنة وسؤالها أيدت ما سبق وأضافت أنها توجهت لمنطقة المقابر لدفن القدم إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريحا بالدفن فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها في القمامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.