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كلية الآداب جامعة الإسكندرية

"استفدت إيه؟".. أستاذ يكافئ طلابه بسؤال في امتحان بمصر

دبي - العربية.نت
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أثار سؤال غريب في امتحان مادة التدريب الإكلينيكي في العيادات والمستشفيات لطلاب الفرقة الرابعة، في قسم علم النفس بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ردود فعل متباينة بين الطلاب أثناء امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023.

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وفوجئ الطلاب بأن الامتحان يتضمن سؤالا واحدًا فقط للإجابة عنه، وهو عبارة عن كتابة ما فهمه الطلاب خلال المرحلة الدراسية بالكلية، مكون من 3 سطور فقط، ومعنون ورقة الأسئلة بعبارة الإجابة إجبارية.

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جاء مضمون السؤال في الورقة الامتحانية: "كانت رحلة طويلة تطرقنا فيها إلى فهم طبيعة الاضطرابات النفسية والعقلية، ودوركم في تخفيف الآلام النفسية ومعاناة المرضى، في ضوء تلك الرحلة التي تشرفت بوجودي فيها معكم، ناقش ذلك موضحًا ما استفدتم به خلال تلك الدراسة".

وأثار السؤال ردود فعل إيجابية من جانب الطلاب تجاه الأستاذ، وعبروا عن شكرهم له بطريقتهم الخاصة عندما شاهدوه يمر أثناء الامتحان فقاموا وصفقوا له في اللجنة معبرين عن شكرهم وسعادتهم بالسؤال، وفق ما أفاد موقع "المصري اليوم".

فقد اعتبر الطلاب أن الدكتور أحمد فهمي أستاذ المادة، قصد من وراء السؤال إلى ترك رسالة إلى طلابه في آخر امتحان لهم بالكلية، للتسهيل عليهم ومكافأة على جهدهم وتعبهم، وأيضًا تذكير الطلاب برسالتهم الأساسية بعد تخرجهم، وهي تخفيف وعلاج الآلام والمعاناة النفسية للمرضى والأسوياء.

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