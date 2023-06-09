لا تتبول واضربه بالأماكن الحساسة.. نصائح غريبة لتجنب خطر القرش

بعد مأساة التهام سمكة قرش من نوع النمر لسائح روسي في البحر الأحمر، أمس الخميس، تحركت الجهات المعنية في مصر لاتخاذ قرارات من شأنها عدم تكرار مثل هذه الفاجعة، لكن محافظة مصرية أقدمت على تقديم نصائح اعتبرها رواد مواقع التواصل طريفة، وتداولوها على نطاق واسع في إطار السخرية.

"لا تطل على أحد البحرين"

فقد قدمت محافظة القليوبية التي لا تطل على أي من البحرين الأحمر والمتوسط، عدة نصائح لتجنب التعرض لخطر أسماك القرش.

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وشددت المحافظة على تجنب السباحة في الصباح الباكر أو المساء والليل حيث تكثر أسماك القرش في تلك الأوقات، مع عدم السباحة منفردا والتواجد ضمن مجموعة.

"لا تتبول في الماء"

كما نصحت بعدم إحداث الكثير من الحركة ورش الماء، والسباحة بانسيابية بدون ضوضاء، مشيرة إلى تجنب نزيف الدم أو التبول في الماء، لأنه يجذب القروش، فضلا عن تجنب السباحة في أماكن صيد السمك.

وحول كيفية التعامل مع أسماك القرش حال التعرض لهجوم منها، قالت المحافظة عبر صفحتها وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها: "يجب الاحتفاظ بالهدوء وعدم الجري منها أو السباحة بسرعة للبعد عنها، بل يفضل مراقبتها وعدم إبعاد النظر عنها، ومحاولة التقرب بهدوء شديد من الشاطئ".

"اضرب الأماكن الحساسة"

كما نصحت بضرب الأماكن الحساسة لسمكة القرش كالفم والعين، والخياشيم، وعندما تلفت نظرها عنك ابتعد عنها بأي شكل، مؤكدة أن القرش لا يعود للهجوم مرة أخرى.

واختتمت قائمة النصائح: "البحر أو المحيط هو المكان الذي تعيش فيه القروش.. أنت الضيف والدخيل عليها.. تعلم لغة الإتيكيت الخاصة بها.. القروش كائنات جميلة ومهمة جدا لصحة النظام البيئي".

التهمته وشطرته لنصفين

يذكر أنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فقد تبين أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين.

ووفق بيان رسمي لوزارة البيئة، فقد تم اصطياد سمكة القرش هذه وهي من نوع النمر Tiger Shark.

كما قررت الوزارة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين، تبدأ من صباح الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.