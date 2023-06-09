بثوان رأى ابنه يمزق تحت أنيابه.. والد الروسي ضحية القرش يروي

"كل هذا حدث في ثوان".. بهذه الكلمات وصف والد السائح الروسي الهجوم المروع لسمكة القرش على ابنه في البحر الأحمر جنوب مصر والتهمته، ما أدى لوفاته على الفور.

في التفاصيل كشف والد الضحية، يوري بوبوف، عن الرعب الذي عاشه وهو يشاهد القرش يهاجم ابنه فلاديمير البالغ 23 عاماً من الشاطئ في منتجع الغردقة، دون أن يتمكن من فعل أي شيء لمساعدته، لافتاً إلى أن ابنه كان يصرخ: "بابا أنقذني"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأضاف بوبوف: "ذهبنا إلى الشاطئ للاسترخاء، غير أن ابني تعرض لهجوم من سمكة قرش، كل هذا حدث في ثوان".

"صدفة سخيفة للغاية"

كما أردف بقلب مفطور أنه لم يكن هناك أفراد من العائلة بالقرب من ابنه في الماء لمساعدته، على الرغم من أن التقارير الأولية أفادت بأن صديقته البالغة 23 عاماً تمكنت من الفرار من الهجوم.

إلا أن الأب مضى متسائلاً: "ما نوع المساعدة التي يمكنك تقديمها؟ حدث ذلك في 20 ثانية، وقد تم جره تحت الماء".

فيما أكد أن "هذه صدفة سخيفة للغاية، لأنه شاطئ آمن"، موضحاً أن ذلك لم يحدث قط هناك، فعادة ما يهاجمون على الشواطئ البرية.

اصطياد القرش

يذكر أنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فقد تبين أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين.

ووفق بيان رسمي لوزارة البيئة، فقد تم اصطياد سمكة القرش هذه وهي من نوع النمر Tiger Shark.

كما قررت الوزارة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين، تبدأ من صباح الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.