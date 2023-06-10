بسبب أنشطة غير مشروعة.. مصر تفرض تأشيرات على السودانيين

مع اقتراب الصراع من شهره الثاني، أعلنت وزارة الخارجية المصرية السبت، أنها بدأت إلزام جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد.

وأكدت في بيان، أنها قرارها جاء بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة.

مادة اعلانية

بلبلة التأشيرات

يشار إلى أن الدول الغربية كانت أجلت رعاياها من السودان الذي يشهد منذ 15 أبريل/نيسان الماضي صراعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع.

فيما نزح الآلاف من سكان الخرطوم أيضاً إلى ولايات أخرى هرباً من الاشتباكات المتواصلة.

وقد أثار موضوع التأشيرات بين مصر والسودان بلبلة خلال الفترة الماضية، لاسيما بعدما أنباء عن دخول سودانيين أراضي جارتهم دون تصاريح بداية الأزمة.