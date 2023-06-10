اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الحدود المصرية السودانية (أرشيفية - فرانس برس)

بسبب أنشطة غير مشروعة.. مصر تفرض تأشيرات على السودانيين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مع اقتراب الصراع من شهره الثاني، أعلنت وزارة الخارجية المصرية السبت، أنها بدأت إلزام جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد.

وأكدت في بيان، أنها قرارها جاء بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة.

مادة اعلانية

بلبلة التأشيرات

يشار إلى أن الدول الغربية كانت أجلت رعاياها من السودان الذي يشهد منذ 15 أبريل/نيسان الماضي صراعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع.

فيما نزح الآلاف من سكان الخرطوم أيضاً إلى ولايات أخرى هرباً من الاشتباكات المتواصلة.

وقد أثار موضوع التأشيرات بين مصر والسودان بلبلة خلال الفترة الماضية، لاسيما بعدما أنباء عن دخول سودانيين أراضي جارتهم دون تصاريح بداية الأزمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم المحاكمة.. ترمب يستعد لحشد أنصاره لاستئناف حملته الانتخابية رغم المحاكمة.. ترمب يستعد لحشد أنصاره لاستئناف حملته الانتخابية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط