بعد التهام السائح.. خطة مصرية لمواجهة أسماك القرش

ما زالت تداعيات حادث التهام سمكة قرش سائحاً روسياً في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تتواصل.

وتدرس السلطات المصرية خطة يمكن من خلالها منع تكرار الحادث وتجنب وصول أسماك القرش المفترسة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر.

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فقد كشفت مصادر لـ"العربية.نت" عن أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يدرس حاليا مع جمعية الاستثمار السياحي إلزام الفنادق بوضع شباك في الشواطئ، وإلزام الفنادق والقرى السياحية بوضع شباك صيد بمواصفات معينة تحددها اللجان المختصة وعلى مسافات محددة داخل المياه في مختلف الشواطئ.

تهدف الشباك إلى إعاقة وصول أسماك القرش إلى الشواطئ وأماكن تواجد المواطنين والسائحين في مياه البحر، حفاظاً على الأرواح ، ولضمان عدم تكرار حادث القرش، فضلاً عن بث رسالة طمأنة بين مرتادي الشواطئ.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من استخراج أشلاء جثة السائح الروسي وتحديد مصير القرش المفترس.

وتواصلت الجهات المختصة مع خبير تحنيط لبدء اجراءات تحنيط القرش، فيما من المتوقع أن يتم وضعه بعد انتهاء إجراءات تحنيطه في معهد علوم البحار في الغردقة.

وصباح اليوم السبت تمكنت السلطات من استخراج نصف جسد الضحية من بطن السمكة القاتلة، حيث تم استخراجه على هيئة أشلاء قبل أن يتمكن القرش من هضمه.