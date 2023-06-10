القرش القاتل.. تفاصيل صادمة عن جثة السائح الروسي تتكشف

فيما لا تزال مدينة الغردقة المصرية تحت هول الصدمة بعد التهام قرش بثوان معدودات سائحاً روسياً الخميس، تمكنت السلطات من استخراج نصف جسد الضحية من بطن السمكة القاتلة.

وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" اليوم السبت أن السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، قبل أن يقوم بهضمها، فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث.

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وأفادت المعلومات أنه تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات القضائية ولحين إخطار السفارة الروسية.

اقتراب مركب الصيادين

كما أكدت المصادر أن القرش كاد يلتهم جسد الضحية كاملاً، غير أنه بعدما لاحظ اقتراب مركب الصيادين الذين تصدوا للمشهد وحاولوا إنقاذ السائح منه، فر ملقياً النصف الأسفل في المياه.

فانتشل الصيادون الجزء الأسفل ثم لاحقوا القرش، حتى تمكنوا من اصطياده ونقله بمعرفة الجهات المختصة وفريق متخصص من وزارة البيئة لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح منه.

كذلك أوضحت المصادر أن المسح الذي جرى في المنطقة تأكد من عدم وجود قروش أخرى.

وزنه نحو طن

يشار إلى أن مؤسس جمعية الإنقاذ البحري في الغردقة حسن الطيب كان أفاد سابقاً لـ"العربية.نت " بأن الصيادين اكتشفوا عقب اصطياد القرش القاتل أن وزنه نحو طن وطوله 4 أمتار وفتحة فمه تبلغ 80 سم، والتهم رأس وأذرع والنصف الأعلى لجسد السائح الروسي.

كما أضاف أن قرار السلطات باصطياد القرش كان مهماً لمعرفة سلوكه وتحليله ومعرفة سر التغير الذي طرأ عليه وسلسلته الغذائية، لافتاً إلى أن هذا النوع من أسماك القرش معروف أنه يعيش في مياه البحر الأحمر.

كذلك أكد أن الحادث رغم بشاعته، إلا أن هذه الحوادث تعتبر نادرة في مصر مقارنة بحوادث مماثلة في أميركا وأوروبا وجنوب أفريقيا، كاشفاً أن الفيديو الذي نشرته السائحة الألمانية للحظة الحادث أظهر أن القرش كان يلاعب السائح ويراقصه على طريقة كلب البحر قبل التهامه.

في سياق متصل صرحت مصادر لـ"العربية.نت" أن السلطات تبحث حالياً دراسة وتشريح القرش القاتل لمعرفة سبب تواجده في تلك المنطقة، لترى إن كان ذلك بسبب وجود ماشية نافقة قد تكون ألقتها إحدى السفن واضطر للبحث عنها، أم بسبب قيامه بوضع صغاره من الأجنة في تلك المنطقة واقترب السائح منها فاعتقد أنه يهاجمها فسارع بالتهامه والتخلص منه.

حادث أليم

يذكر أن هذا الحادث الأليم كان وقع في منتجع سياحي بمدينة الغردقة أول أمس الخميس، حيث هاجم قرش قاتل سائحاً روسياً يبلغ 23 عاماً ومزقه إلى نصفين على مرأى من والده وبقية الفوج السياحي الذي كان متواجداً على الشاطئ بهذه اللحظة المرعبة.

لكن فرق الإنقاذ اصطادت لاحقاً سمكة القرش، ليتبين أنها من نوع النمر "Tiger Shark".

فيما قررت وزارة البيئة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين، بدأت من صباح أمس الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.