في مصر.. إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام

أعلنت وسائل إعلام مصرية إجراء الإنتخابات الرئاسية، قبل نهاية العام الجاري وبإشراف قضائي كامل.

ونقلت عن الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، أن الدولة المصرية حددت موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي، وبإشراف قضائي كامل موضحة أن الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات ممنهجة، لزعزعة الاستقرار الداخلي في المجتمع.

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كما أكد بكري أن أعداء الوطن يشككون في نزاهة القضاء والجيش، لحدوث تفرقة بين أبناء الوطن، موضحا أن أعداء الوطن في حالة من القلق لأنهم لا يريدون أن يروا مصر مستقرة.

وكان الرئيس السيسي قد فاز بولاية رئاسية ثانية في أبريل من العام 2018 بنسبة 97%.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية لافتة إلى أن نسبة المشاركة بلغت 41.5%.

وانتخب السيسي لولاية أولى في عام 2014 بأغلبية 96.9%.