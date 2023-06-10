راقص السائح قبل التهامه.. سر غريب غيّر تصرف القرش القاتل؟!

تكشفت تفاصيل جديدة عن سمكة القرش القاتلة التي التهمت السائح الروسي في مياه البحر الأحمر بالقرب من شواطئ الغردقة في حادث مأساوي وقع الخميس الماضي في مصر.

فقد كشف حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري في الغردقة لـ "العربية.نت" أن الصيادين وجدوا عقب اصطياد القرش الذي بلغ وزنه نحو طن، وطوله أربعة أمتار فيما فتحة فمه تبلغ 80 سنتمتراً، أنه التهم رأس وأذرع والنصف الأعلى لجسد السائح.

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كما أفاد بأن قرار السلطات اصطياد السمكة القاتلة كان مهماً لمعرفة سلوكها وتحليلها، وسر التغير الذي طرأ عليها ومعرفة سلسلتها الغذائية، مشيراً إلى أن هذا النوع من أسماك القرش معروف أنه يعيش في مياه البحر الأحمر.

لاعبه قبل التهامه

كذلك أكد الطبيب أن حوادث التهام أسماك القرش في مصر نادرة مقارنة بحوادث مماثلة في أميركا وأوروبا وجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن الفيديو الذي نشرته السائحة الألمانية للحظة الحادث أظهر أن القرش كان يلاعب السائح ويراقصه على طريقة كلب البحر قبل التهامه.

في سياق متصل كشفت مصادر لـ"العربية نت" أن "السلطات تبحث الآن بالفعل دراسة وتشريح القرش لمعرفة سر تواجده في تلك المنطقة، وهل كان بسبب وجود ماشية نافقة قد تكون ألقتها إحدى السفن فجذبته، أم لقيامه بوضع صغاره في تلك المنطقة واقتراب السائح منها".

وكانت وزارة البيئة قررت إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوبا، حيث وقع الحادث، لمدة يومين.

يذكر أنه قبل عام أغلقت السلطات المصرية، منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، وذلك غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.