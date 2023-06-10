مقتل عروس عشية زفافها على يد زوجها.. شقيقه يفقد حياته انتقاماً

لم تنته الخلافات على خلفية مقتل عروس عشية زفافها على يد عريسها قبل عامين، فقد شهدت منطقة عزبة العطا الله، بمحافظة القليوبية في مصر، مشاجرة دامية بين اثنين من العائلتين على خلفية حادثة القتل، وأسفرت المشاجرة عن قتل شقيق العريس بإطلاق نار.

افتعال مشادة

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة مركز قليوب، بوفاة شخص يدعي "ص. ا" مقيم بدائرة المركز على يد نجل عمته يدعى "ع. م"، حيث تربص المتهم للمجني عليه أثناء شرائه فاكهة بافتعال مشادة كلامية بينهما، وأخرج فرد خرطوش من طيات ملابسه، وأطلق صوبه عيارا ناريا أودى بحياته على الفور. وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

مادة اعلانية

"جريمة عروس قليوب"

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وكشفت التحريات أن طرفي المشاجرة أقارب وكان بينهم خلافات سابقة بسبب واقعة قتل الفتاة المعروفة إعلاميا بـ "عروس قليوب"، والتي قتلها نجل عمتها "عريسها"، يوم حنتها وقبل عرسها بيوم وذلك منذ عامين، وبالتحديد عام 2021، وتطورت تلك الخلافات يوم الواقعة عندما تربص المتهم للمجني عليه أثناء شرائه الفاكهة، وافتعل مشاجرة مه انتهت بقتله.

ضبط المتهم

إلى هذا، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم وجرى تحريز السلاح المستخدم بالواقعة.

فيما قررت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.