طعنه وسحله وألقاه من السادس.. جار يروي مكالمة قاتل والده الأخيرة

شهدت منطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة المصرية واقعة مأساوية حيث أنهى شاب حياة والده طعنا بسكين، وألقى بجثته من الطابق السادس بمنطقة السيدة زينب، إثر مشاجرة نشبت بينهما.

قال هشام أحد أهالي منطقة السيدة زينب لموقع "القاهرة 24" المصري: تفاجأنا عندما سمعنا أصواتا مفزعة تهز العقار كان ضحيتها جار العمر الذي لم نعتد سماع صوته بالعقار بهذا الشكل.

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وتابع قائلًا: في البداية لم نكن ندرك أن الصوت كان يخرج من شقة جاري المجني عليه، فعندما اقتربنا أكثر سمعنا الصوت بحدة أكثر بكون وجودي بالطابق الحادي عشر وجاري بالطابق الثامن.

كان المتهم يحتجز والده بشقته ويمسك بكسين موجهًا له عدة طعنات متفرقة حتى أودى بحياته قتيلًا أمام الشقة، بعدها قام بسحل المجني عليه من الطابق الثامن إلى الطابق السادس، ثم وجه اتصالا لعمه قائلاً: يا عمي أنا قتلت أبويا لم يدرك حجم الفاجعة التي فعلها لكونه مريضا نفسيا.

قالت مروة إحدى أهالي العقار: مرارًا وتكرارًا حاولنا توجيه المتهم إلى إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، وذات مرة ذهب معنا إلى إحدى المصحات النفسية وعندما وصلنا اختفى وذهب فارًا قائلًا: "أنا مش مجنون".

بعدما توفت والدة المتهم أثرت عليه بشكل كبير وازدادت حالته النفسية سوءًا، لم يكن مواظبا على أخذ علاجه النفسي، وأعتقد أن عدم دخوله مصحة نفسية وعدم المواظبة على العلاج كان له أثر كبير لتحوله بهذا الشكل المتوحش.

قال إسلام أحد أهالي المنطقة: مكناش نسمع لوالد المتهم حس وطول عمره في حاله وكان بيخاف على ابنه كونه مريضا نفسيا.

وتابع قائلًا: ذات مرة في شهر رمضان كان المتهم قد قام بمشاجرة مع والده أمام العقار ممسكًا سكينًا ولم يختلف الأمر كثيرًا بين حين وآخر، حاولت أخذ السكين منه فسبب لوالده جرحا بيده وبعدها قمت بأخذ السكين أخفيتها عنه حتى هذه اللحظة، وبعدما جرح والده بيده ذهب معه إلى المستشفى لتلقي العلاج حتى لا يزداد الوضع سوءًا.

كان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع في دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، لتعثر على جثة ش. و، يبلغ من العمر 57 عاما، مقتولا بطعنات متفرقة في البطن والصدر، كما تبين أنه تم سحله بطابقين بعقار كائن بالمنطقة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه على إثر مشاجرة بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة لحين ورود تقرير الطب النفسي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.