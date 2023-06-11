مصر..شاهد انتشال المركب السياحي المحترق وقطره إلى مرسى علم بالبحر الأحمر

تمكنت السلطات المصرية من انتشال المركب السياحي الذي احترق في البحر الأحمر جنوب مصر، اليوم الأحد، وكان على متنه عدد من السائحين البريطانيين، وقطره إلى مارينا مرسى علم بالبحر الأحمر.

ودفعت السلطات بطواقم متخصصة لانتشال المركب الذي قذفته الأمواج والرياح بعيدا عن موقع الحادث.

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وفي وقت لاحق مساء الأحد، تم سحب المركب السياحي المحترق إلى مارينا مرسى علم بالبحر الأحمر.

وبدأت السلطات المصرية عمليات التبريد للمركب وإخماد ما تبقى من النيران المشتعلة فيه تمهيدا لفحص الحطام من الداخل

وقبل ساعات، تكشفت هوية السائحين البريطانيين المفقودين في الحادث وهم: كريستين كونين"سيدة"، ورجلان هما: ستيفن هيل، وبول دارلينغ، فيما دفعت السلطات بطواقم للبحث عن جثامينهم. وترجح السلطات أن يتم العثور على جثث الضحايا داخل المركب الغارق.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من إنقاذ 14 سائحا في حريق مركب سياحي في البحر الأحمر.

وكشف مصدر لـ"العربية .نت" أن المركب المنكوب خرج، صباح اليوم الأحد، من مارينا مدينة مرسى علم متجها لمارينا بورتو، وعلى متنه عدد من السياح البريطانيين، قبل أن يتعرض لحريق خلال الرحلة.

وأضاف أنه تم إرسال القوات اللازمة على الفور لإنقاذ الركاب والطاقم.

وحسب الفحص المبدئي، تبين أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي في غرفة المحركات.