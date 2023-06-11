شاهد حريق مركب سياحي بالبحر الأحمر.. إنقاذ 14 وفقدان 3 بريطانيين

تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 14 سائحاً من حريق مركب سياحي في البحر الأحمر بمصر، فيما لا يزال 3 آخرين بريطانيي الجنسية في عداد المفقودين.

وكشف مصدر لـ "العربية.نت" أن مركبا سياحيا خرج صباح الأحد من مارينا مدينة مرسى علم متجها إلى مارينا بورتو وعلى متنه عدد من السياح البريطانيين، ثم تعرض لحريق خلال الرحلة.

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وأضاف أنه على الفور تم إرسال القوات اللازمة لإنقاذ الركاب، حيث تم إنقاذ 14 من ركابه وطاقم المركب.

وتتابع السلطات حالة السياح حيث تأكد أنهم بحالة جيدة، فيما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم والغردقة العام.

وتكثف السلطات جهودها للبحث عن المفقودين الثلاثة.