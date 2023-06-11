وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

قالت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، اليوم الأحد، إن الإعلامية القديرة فايزة واصف، مقدمة البرنامج التلفزيوني الشهير "حياتي"، توفيت بعد صراع مع المرض.

وكتب ابن شقيقها محمد توفيق واصف على صفحته بموقع "فيسبوك": "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله".

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كما نعاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير من الإعلاميين والكتاب والفنانين منهم الإعلامي محمود سعد، والكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيناريست عبدالرحيم كمال.

تخرجت الفقيدة في قسم علم النفس بكلية الآداب "جامعة القاهرة"، كما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن تلتحق بالعمل في إذاعة صوت العرب عام 1963 ثم انتقلت إلى التلفزيون.

قدمت على مدى نحو 36 عاما برنامج "حياتي" الذي كان يتناول مشكلات اجتماعية متنوعة يرسلها المشاهدون عبر البريد ثم يقوم ممثلون بتجسيدها في قالب درامي، قبل أن يعقب عليها مفكرون ورجال دين وأطباء نفسيون وخبراء في القانون.

وفى تصريح إعلامى سابق قالت الإعلامية فايزة واصف إنه يحدث تقدم فى التليفزيون المصري عاما بعد عام، ففى البدايات لم يكن هناك "مونتاج"، مضيفة أن التقدم التكنولوجي ساعد إلى حد كبير فى الرفاهية بالتليفزيون المصري، مشيرة إلى أنه فى الماضى كانت هناك عدد من الموضوعات لا يمكن الحديث فيها، ولكن حاليا لا يوجد شيء ممنوع.

وأضافت فايزة واصف، أن المجتمع تقدم إلى حد كبير، فبرنامج "حياتي" كان لا يمكن التحدث فيه عن عدد من الموضوعات، ولكن حاليا من الممكن التحدث في أي موضوع.