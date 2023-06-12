بقائمة نصائح جديدة كالمكياج والمزيلات.. هكذا يمكنك النجاة من فك القرش المفترس

بعد حادث هجوم القرش على سائح روسي والتهام نصف جسده في حادث مأساوي شهدته مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر بمصر الخميس الماضي، قدمت المحافظة نصائح جديدة لتجنب هجمات تلك الأسماك القاتلة.

وحددت المحافظة 9 نصائح لزوارها لتجنب هجمات القرش ومواجهته في حالة التعرض، أبرزها عدم ارتداء المجوهرات، والساعات البراقة والملابس الكثيفة كثيرة الألوان، لأنها تجذب الأسماك القاتلة والمفترسة.

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وطالبت المحافظة رواد الشواطئ وهواة السباحة والسفاري بعدم استخدام مزيلات العرق وكريمات الجسد والبشرة والمكياج لأنها تثير فضول القرش، كما طالبت بعدم التبول أو سكب مشروبات في مياه البحر، لأن أسماك القرش لها حاسة شم قوية وتزداد إذا كانت جائعة وتبحث عن فريسة.

وطالبت المحافظة النساء في حالة وجود الدورة الشهرية أو المصابين بنزف أو جرح بعدم النزول تجنبا لهجوم القرش، لأن الدماء تجذبه، داعية روادها بالخروج من المياه فورا في حالة حدوث جرح أو نزف.

ونصحت المحافظة هواة السباحة بعدم إلقاء أي مخلفات وبقايا أطعمة في المياه حتى لو كانت ورقة بسكويت فارغة، وعدم السباحة بجوار مراكب الصيد والصيادين، وعدم العوم منفردا بل في مجموعات حرصا على السلامة من تلك الهجمات .

عدم التظاهر بالموت

وكشفت المحافظة عن وسيلة آمنة لمواجهة القرش في حالة قيامه بالهجوم على الفرد وهي توجيه ضربات قوية له وفي الأماكن الحساسة لديه مثل الأنف والخياشيم والعين، وعدم التظاهر بالموت والخروج من المياه دون أن يكون القرش في الخلف، أو وراء ظهر السباح حتى لا ينقض عليه فجأة والسباحة فوق المياه وحتى الوصول بأمان للشاطئ.

يشار إلى أن محافظة البحر الأحمر تدرس خطة يمكن من خلالها منع تكرار الحادث وتجنب وصول أسماك القرش المفترسة لمرتادي شواطئ المحافظة.

وكشفت مصادر مصرية "للعربية.نت" أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يدرس حاليا مع جمعية الاستثمار السياحي إلزام الفنادق بوضع شباك في الشواطئ، وإلزام الفنادق والقرى السياحية بوضع شباك صيد بمواصفات معينة تحددها اللجان المختصة وعلى مسافات محددة داخل المياه في مختلف الشواطئ.

وتهدف الشباك إلى إعاقة وصول أسماك القرش إلى الشواطئ وأماكن تواجد المواطنين والسائحين في مياه البحر، حفاظاً على الأرواح، وضمان عدم تكرار حادث القرش، فضلاً عن بث رسالة طمأنة بين مرتادي الشواطئ.

وكانت مديرية الصحة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر قد تلقت بلاغا تعرض سائح روسي شاب يبلغ من العمر 24 عاما لهجوم من سمكة قرش خلال رحلة في الغردقة، فيما أصيب اثنان آخران خلال الحادث.

وتبين أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين.