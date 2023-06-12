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من استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء العراقي شياع السوداني
من لقاء سابق بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي شياع السوداني

رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة.. وملفات هامة بحوزته

وسائل إعلام عراقية قالت إن السوداني سيبحث ملف الوساطة ما بين طهران والقاهرة، وأكدت أن الزيارة تهدف كذلك إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين

العربية.نت
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يحل اليوم الاثنين بالقاهرة، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارة رسمية هي الثانية له إلى مصر منذ توليه قيادة الحكومة في أكتوبر الماضي.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن السوداني سيبحث ملف الوساطة ما بين طهران والقاهرة، مؤكدة أن الزيارة تهدف كذلك إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السوداني سيوجه دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق.

وكذلك تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، لاسيما ذات الأهداف الاقتصادية والاستثمارية.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الإسكان والخدمات والرياضة وغيرها.

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