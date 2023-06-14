أسرة نيرة بعد إعدام قاتلها: "راح في داهية.. وسنطلب تعويضا"

كشفت أسرة الطالبة المصرية نيرة أشرف، تفاصيل جديدة حول تنفيذ حكم إعدام قاتل ابنتهم والذي تم تنفيذه اليوم الأربعاء بسجن جمصة شمال مصر.

"فوجئنا بالتنفيذ"

وقالت الأسرة إنها فوجئت بتنفيذ حكم الإعدام في القاتل، ولم تكن تعلم بموعده، مضيفة أن قلبهم مازال محروقا على ابنتهم لكن سعادتهم كانت غامرة لأن القاتل "راح في داهية " على حد تعبيرهم.

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عزاء جديد

وأشار والد ووالدة نيرة في تصريحات لـ"العربية.نت" أنهما تلقيا الخبر من محامي الأسرة، وكانا يعتقدان أن التنفيذ سيكون بعد عيد الأضحى، مؤكدين أنهم سيقيمون عزاء جديدا يوم 20 يونيو المقبل، في الذكرى السنوية لوفاتها.

فيما قال والد نيرة إن الأسرة تقدمت بدعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين من أسرة القاتل وستتبرع به لصندوق تحيا مصر، كاشفا أن تنفيذ الحكم كان بمثابة لطمة للمدافعين عن محمد عادل والذين كانوا يروجون أنه ضحية، وسيتم تخفيف الحكم عنه لظروفه النفسية، مؤكدا أن ما فعله بابنتهم لن يمحى من ذاكرتهم حتى بعد إعدامه.

فيسبوك يحذف الفيديو

من جانبها، قالت هدير أشرف شقيقة نيرة إنها وفور تلقيها الخبر بإعدام القاتل، قامت بإطلاق الزغاريد، وبثت فيديو تعبر فيه عن فرحتها بإعدام محمد عادل، لكن فوجئت أن الفيسبوك قام بحذفه بعدما تلقت إدارته بلاغات ضده، معربة عن سعادتها أكثر بتنفيذ حكم الإعدام قبل الذكرى السنوية لوفاة شقيقتها.

وكتبت هدير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي: "أختي حقها رجع والحمد لله المتهم اتعدم بالقصاص".

تشييع محمد عادل

إلى ذلك كشفت معلومات لـ"العربية.نت" عن أن أسرة محمد عادل وتحديدا والدته وخاله زاراه في السجن قبل أيام ولم يعلما بموعد تنفيذ الحكم ضده، وعقب تنفيذ الحكم اليوم، تم استدعاء خاله لاستلام الجثمان من مستشفى المنصورة الدولي، وتمكنت أسرته بالفعل من إقامة جنازة له ودفنه بمقابر الصدقة بالمحلة دون حضور والدته التي رفضت المشاركة.

انهار باكيا

وكشفت المعلومات أن الشاب المدان علم بتنفيذ الحكم في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وانهار باكيا طالبا توصيل رسالة لوالدته يطلب فيها السماح والدعاء له، كما طلب من شقيقته رعاية والدته ومتابعة صحتها حيث تعاني الأخيرة من ظروف صحية صعبة ويخشى أن تتفاقم حالتها بسبب حزنها على إعدامه.



من جنازة القاتل قبر المدان محمد عادل

وكان سجن جمصة قد شهد تنفيذ حكم الإعدام على الشاب محمد عادل المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

رفض الطعن

ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المدان على حكم إعدامه وأيدت حكم محكمة جنايات المنصورة لقيامه بذبح زميلته الطالبة عمدا مع سبق الإصرار أمام الجامعة.