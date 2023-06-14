رصدتهما الكاميرا..ألقيا رضيعة أمام دار للأيتام في مصر وفرا

في واقعة مؤسفة ليست الأولى من نوعها، بل تكررت في الآونة الأخيرة في مصر، قام رجل وسيدة بإلقاء رضيعة أمام دار للأيتام في محافظة القليوبية

ورصدت الواقعة كاميرات المراقبة الخاصة بدار عمر بن الخطاب للأيتام بمدينة قليوب، حيث وثقت دخول رجل وسيدة أخفت ملامحها وسارت بريبة متلتفة يمينا ويسارا، وكأنها سرقت شيئاً، لترمي برضيعة أمام الدار .

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بدأت القصة بتلقي الجهات الأمنية بالمحافظة إخطارًا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من القائمين على دار رعاية عمر بن الخطاب للأيتام بدائرة القسم، يفيد بعثورهم على طفلة حديثة الولادة أمام باب الدار ألقتها سيدة مجهولة وطرقت الباب ولاذت بالفرار رفقة شريكها.

وبمعاينة مكان الواقعة، تبين وجود طفلة حديثة الولادة، ملفوفة في شال أبيض، ومغطى بمفرش سرير قطيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى قليوب العام لفحص حالتها الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بإيداع الطفلة في دار رعاية عمر بن الخطاب للأيتام.

وأمرت الجهات المختصة بسرعة تفريغ الكاميرات المحيطة بالدار، والاستعلام من مرور القليوبية عن الدراجة النارية التي كان يقودها مرافق السيدة التي كانت تستقل معه الدراجة النارية وقت حملها للطفلة وإلقائها أمام باب الدار، وتتبع خطوات المتهمين، والتعرف على هويتهما وسرعة ضبطهما والتحقيق معهما عن سبب إلقائهما الطفلة بهذه الطريقة.

من جانبها، قالت حنان الدالي، مدير إدارة دار عمر بن الخطاب للأيتام، إنه تم إعطاء اسم كارما للطفلة، مشيرة إلى أن الطفلة عثر عليها وهي في عمر ساعات وقت أن قامت السيدة بإلقائها على باب الدار وقالت إنه سيتم نقلها اليوم الأربعاء إلى إحدى الدور المناسبة لسنها، بعد أن تم عمل الإجراءات الصحية لها واستخراج بطاقة تأمين صحي لها.