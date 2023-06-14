شاهد.. لحظة استلام أسرة قاتل نيرة لجثمانه بعد إعدامه

بعدما شهدت مصر صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف، في جريمة هزت الشارع المصري بأكمله لفظاعتها، خصوصا أن القاتل طعن زميلته أمام باب الجامعة وعلى الملأ، ثم ذبحها.

أظهر فيديو لحظة استلام أسرة محمد عادل لجثمانه بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه في قضية مقتل الطالبة التي هزت العالم العربي.

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وفي وقت سابق اليوم شهد سجن جمصة الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف، ذبحاً أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وجاء تنفيذ الإعدام بعد رفض الطعن المقدم من قبل فريق دفاع المتهم.

وكان النائب العام، أمر في 22 يونيو/حزيران الماضي، بإحالة عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها وطعنها بسكين عدة مرات. كما نحرها قاصدا إزهاق روحها، وفق ما جاء في قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، حيث أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة.

يذكر أن جريمة قتل عادل لزميلته نيرة أشرف العام الماضي في وضح النهار أمام بوابة كلية الآداب جامعة المنصورة، شكلت صدمة في الشارع المصري وصلت إلى حد المطالبة بإعدامه على الهواء مباشرة حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل تلك الجرائم الفظيعة.