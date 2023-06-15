اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل
نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل

مفاجأة في الفصل الأخير بقصة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وتصدر إعدام محمد عادل قاتل نيرة محركات البحث اليوم، الخميس حيث تابع قطاع عريض من المواطنين مراسم جنازة محمد عادل ودفن جثمانه

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انتهت قصة جريمة قاتل نيرة أشرف، بعد أن تربعت على رأس القضايا التي شغلت الرأي العام المصري على مدار عام كامل، مفاجأة جزينة حيث دفن محمد عادل في مقابر الصدقة بمدينة المحلة الكبرى في دلتا مصر.

فبعد تنفيذ حكم إعدامه، وارى جثمان الشاب التراب في مقابر الصدقة، وبحضور عدد محدود من أسرته التي رفضت أن يُدفن في مقابرها، لتجري معاملته مثل الغرباء.

مادة اعلانية

ورفض الطعن المقدم منه ليشهد اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو تنفيذ إعدام محمد عادل لاتهامه بقتل نيرة أشرف في شهر يونيو من العام الماضي.

مراسم الجنازة

وبدأت جنازة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، اليوم، الخميس بعد إجراءات تضمنت استلام أسرته الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، بعد أن نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة حكم إعدامه.

بعد إعدام قاتل نيرة أشرف.. هل يتوقف هذا النوع من الجرائم؟ فيديو العربية بعد إعدام قاتل نيرة أشرف.. هل يتوقف هذا النوع من الجرائم؟
أسرة نيرة بعد إعدام قاتلها: "راح في داهية.. وسنطلب تعويضا" مصر خاص أسرة نيرة بعد إعدام قاتلها: "راح في داهية.. وسنطلب تعويضا"

ووصلت جثة محمد عادل قاتل نيرة أشرف إلى أسرته، وسط حالة من الحزن والبكاء على فراقه بعد إعدامه شنقا، لتبدأ مراسم الجنازة بوصول جثمانه لمسجد البرجي بمسقط رأسه بالمحلة الكبرى لأداء صلاة الجنازة عليه.

محركات البحث

وتصدر إعدام محمد عادل قاتل نيرة محركات البحث اليوم، الخميس حيث تابع قطاع عريض من المواطنين مراسم جنازة محمد عادل ودفن جثمانه وسط تواجد أسرته وأقاربه وجيرانه ومعارفه، وجرى أداء صلاة الجنازة عليه ثم تشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الصدقة بمدينة المحلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مهاجر من غرب أفريقيا.. من هو المتهم في حوادث دهس وطعن نوتنغهام؟ مهاجر من غرب أفريقيا.. من هو المتهم في حوادث دهس وطعن نوتنغهام؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط