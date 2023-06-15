مفاجأة في الفصل الأخير بقصة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

انتهت قصة جريمة قاتل نيرة أشرف، بعد أن تربعت على رأس القضايا التي شغلت الرأي العام المصري على مدار عام كامل، مفاجأة جزينة حيث دفن محمد عادل في مقابر الصدقة بمدينة المحلة الكبرى في دلتا مصر.

فبعد تنفيذ حكم إعدامه، وارى جثمان الشاب التراب في مقابر الصدقة، وبحضور عدد محدود من أسرته التي رفضت أن يُدفن في مقابرها، لتجري معاملته مثل الغرباء.

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ورفض الطعن المقدم منه ليشهد اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو تنفيذ إعدام محمد عادل لاتهامه بقتل نيرة أشرف في شهر يونيو من العام الماضي.

مراسم الجنازة

وبدأت جنازة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، اليوم، الخميس بعد إجراءات تضمنت استلام أسرته الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، بعد أن نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة حكم إعدامه.

ووصلت جثة محمد عادل قاتل نيرة أشرف إلى أسرته، وسط حالة من الحزن والبكاء على فراقه بعد إعدامه شنقا، لتبدأ مراسم الجنازة بوصول جثمانه لمسجد البرجي بمسقط رأسه بالمحلة الكبرى لأداء صلاة الجنازة عليه.

محركات البحث

وتصدر إعدام محمد عادل قاتل نيرة محركات البحث اليوم، الخميس حيث تابع قطاع عريض من المواطنين مراسم جنازة محمد عادل ودفن جثمانه وسط تواجد أسرته وأقاربه وجيرانه ومعارفه، وجرى أداء صلاة الجنازة عليه ثم تشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الصدقة بمدينة المحلة.