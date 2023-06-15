dna لتحديد هويتهم.. جمع أشلاء البريطانيين بمركب البحر الأحمر في 3 أكياس

كشفت مصادر مصرية أنه تم جمع الأشلاء التي عثر عليها في مركب البحر الأحمر المحترق وتوزيعها على 3أكياس.

وقالت المصادر "للعربية .نت " إن الطواقم المصرية جمعت أشلاء عثر عليها بالمركب المحترق منها عظام وقفص صدري وتم توزيعها على 3أكياس تمهيدا لاخضاعها لتحليل الحامض النووي ومعرفة هل هي للسياح الثلاثة أم لواحد أم اثنين منهم فقط .

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وتواصل السلطات البحث عن أشلاء أخرى في المركب، خاصة أن تفحم الجثث شكل عائقا كبيرا.

وصباح اليوم الخميس عثر أول جثة للسياح الثلاثة، وأكدت مصادر لـ" العربية .نت " أنه تم العثور على الجثة متفحمة تماما داخل المركب بعدما تمكنت الطواقم المتخصصة من دخوله، وفحص حطامه، وتفقد محتوياته .

وقامت السلطات بنقل الجثة للمشرحة ووضعها تحت تصرف الجهات القضائية، لإمكانية إجراء تحليل الحامض النووي ومعرفة هويتها ، فيما تواصل السلطات البحث عن الجثتين الأخريتين داخل المركب.

وكانت معلومات تكشفت، قد حسمت مصير المفقودين البريطانيين الثلاثة الذي كانوا على متن مركب مرسى علم المحترق الأحد الماضي في مياه البحر الأحمر جنوب مصر .

وكشفت مصادر لـ " العربية .نت " أن المفقودين الثلاثة وهم سيدة تدعى "كريستين كونين" ورجلان هما "ستيفن هيل" ، و"بول دارلينج" ، كانوا داخل غرفهم على متن المركب لحظة اشتعال الحريق ، وخرج أحدهم من الغرفة لمحاولة النجاة وعاد مرة أخرى لها لكنه يتمكن من الخروج ، مضيفين أنه ربما حاول العودة للبحث والحصول على هاتفه وجواز سفره أو بعض متعلقاته الشخصية لكنه لم يتمكن من الخروج للنجاة .







صور خاصة بالعربية.نت للمركب المحترق في مرسى علم بمصر

وأكدت المصادر أن الاثنين الآخرين وهما الرجل والسيدة كانا معروف عنهما أنهما ليسا من هواة الاستيقاظ مبكرا ، وبالتالي كانا نائمين وقت وقوع الحادث ، واشتعال النيران لأنهما لم يشاركا في رحلة الغوص، مضيفة أن غرفتيهما كانتا تقعان بالقرب من خزان الوقود وهو ما يعني أنهما لم يخرجا منهما ، لحظة اشتعال النيران وربما توفوا خنقا أو حرقا .

وتزامنت تلك المعلومات مع تصريحات لشركة "سكوبا ترافل" البريطانية للسياحة، التي نظمت رحلة الفوج السياحي، حيث كشفت أن البريطانيين الثلاثة الذين كانوا في عداد المفقودين لقوا حتفهم.

وأضافت أن السياح الثلاثة طلبوا عدم الغوص، بينما كان الباقون يحضرون إفادة بالتعليمات على سطح الزورق عندما اندلع الحريق.

يشار إلى أن محافظة البحر الأحمر كانت قد أعلنت أنها تلقت بلاغا في تمام الساعة التاسعة والربع صباح الأحد الماضي بنشوب حريق بلنش سفاري وعلي متنه 15 راكبا بريطانيا، و 10 أفراد من طاقمه بالإضافة إلي 2 مرشدين، حيث تم إنقاذ 12 سائحا وطاقم المركب والمرشدين وجار البحث عن 3 مفقودين .

وذكرت أن الفحص المبدئي أسفر عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق.