صور لصيادين مصريين مع أسماك قرش تثير ضجة.. السلطات تكشف

أثارت صور متداولة لصيادين مصريين مع أسماك قرش في منطقة الماكس بالبحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية شمال مصر ضجة كبيرة.

وتداول رواد التواصل صورا للصيادين ممسكين بأسماك قرش صغيرة تمكنوا من اصطيادها خلال رحلة صيد بالقرب من شواطئ الإسكندرية ما أثار رعبا، خاصة أن الواقعة تأتي بعد أيام من التهام سمكة قرش لسائح روسي في مياه البحر الأحمر.

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ونفت السلطات وبشكل عاجل وجود أسماك قرش في الإسكندرية، حيث قال محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

إنه جرى التواصل مع شيوخ الصيادين والغطاسين والمختصين الذين أكدوا عدم وجود تلك الأسماك على الشواطئ، وأنها توجد بالبحر المتوسط بشكل عام وبعيد جدًّا عن الشواطئ.

من جانبه قال أشرف زريق، نقيب الصيادين بالإسكندرية في تصريحات لصحيفة" المصري اليوم" إن ما يتم تداوله بشأن العثور على سمك قرش صغير في شواطئ غرب الاسكندرية، وبالتحديد في شاطئ المكس غير حقيقي بالمرة، مؤكدًا أنه تواصل مع الصيادين ونفوا الأمر.





وأضاف أن الصيادين يصطادون يوميًا سمكة شبيهة بالقرش تسمى المستولة، وهو نوع مصرح بصيده، مضيفا أن سمك القرش يعيش في أعماق معينة ويتطلب توفير بيئة بحرية معينة لها، وهو ما لا يوجد في البحر المتوسط.

وقال نقيب الصيادين: قد يحدث في أي وقت العثور على سمك قرش وفي هذه الحالة يكون مهاجرا وجاء إلى البحر المتوسط تائهاً وليس مستوطناً، حيث يكون تعرض لضربة من أحد المراكب التجارية، التي تقوم بالصيد في البحر، وبالتالي تعرض لإغماءة حتى الوصول إلى الشاطئ.