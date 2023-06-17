كشفت عن سحر دفعها لقتله.. تفاصيل جديدة عن آكلة جثة طفلها بمصر

كشفت المصرية المتهمة بقتل طفلها وطهي جثته وأكله عن تفاصيل جديدة، حيث قالت خلال جلسة محاكمتها اليوم في محكمة جنايات الزقازيق، إنها تعرضت لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها.

وأضافت المتهمة أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه، مضيفة أنها قتلت طفلها لكي تتخلص من السحر، وفق ما ألهمها تفكيرها.

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وذكرت أنها كانت تتعرض لبعض الأشياء الغريبة والمريبة، وذهبت للشيخ الذي أكد لها أن ما تتعرض له من قبيل السحر، مؤكدة أنها شعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهيه.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة بعد غد الاثنين للمرافعة وسماع شهود الإثبات.

تفاصيل الجريمة المروعة

وكانت النيابة المصرية قد كشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة الشرقية قبل أسابيع وتضمنت ذبح سيدة لطفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهي جثته وأكلها.

وأعلنت النيابة المصرية أن الأم اعترفت بارتكاب الجريمة، وتوصل فريق من المحققين إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة.

وذكرت النيابة أنها تلقت بلاغا من قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية يفيد بقتل الأم لابنها وتقطيعها لجسده وإخفاء أشلائه في مسكنها، مشيرة إلى أنها عثرت على كافة أشلاء وأجزاء جسد الطفل وكذلك سلاحي الجريمة وآثار دماء في كافة أرجاء المسكن.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة بتفاصيل ارتكابها الجريمة -وفق ما ذكرت النيابة -كما كشفت عن بواعثها ودوافعها من وراء ذلك وكيفية تخطيطها وتنفيذِها، وأجرت محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة.

وأكدت النيابة أنه لم يثبت اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة، وهو ما لم تُسفرْ عنه التحقيقات بل توصلت إلى عكسه، مضيفة أن شواهد وأدلة عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة أو سؤال الشهود، أكدت رجاحة وسلامة قواها العقلية والنفسية. وأمرت النيابة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

وكانت قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية قد شهدت الواقعة الصادمة، حيث قتلت الأم طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهت جثته وأكلت أجزاء منها، حسب ما روى شهود عيان.

وقالت الأم إنها كانت تشعر بالقلق على طفلها لذا قررت ذبحه وتقطيعه فيما تبين أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ نحو ثلاث سنوات، وكانت تعيش وحدها رفقة ابنها في منزل خاص بها بالقرية.