حادث مروع على حدود مصر.. بين سيارتين تقلان سودانيين

شهدت الحدود المصرية السودانية، اليوم الأحد، حادث سير مروعا، فقد أصيب 10 أشخاص بجروح في حادث تصادم بين سيارتين تقلان سودانيين في منطقة الشلاتين على الحدود مع مصر.

وكشف مصدر لـ"العربية.نت" أن السلطات تلقت بلاغا بإصابة 10 سودانيين بحادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 25 طريق الشلاتين برانيس في محافظة البحر الأحمر المصرية وقرب الحدود مع السودان، مضيفا أنه تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الجرحى إلى مستشفى الشلاتين وتلقي العلاج.

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كما أضاف أن الإصابات تفاوتت ما بين كسور وكدمات فيما تم إخطار النيابة لتولي التحقيق.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي، نزح 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية.

فيما أكدت القاهرة أكثر من مرة أنها تواصل جهودها لنقل الرعايا المصريين والأجانب من السودان، نظرا لظروف الحرب الدائرة هناك واستقبال النازحين والفارين من جحيم الاشتباكات التي تفجرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة للهجرة أعلنت سابقا أن عدد النازحين جراء القتال بلغ نحو 2.2 مليون شخص. وأوضحت أن النزاع أجبر 528147 شخصا على اللجوء إلى الدول المجاورة، في حين نزح نحو 1.7 مليون شخص من موطنهم داخل البلاد.

فيما فاقم الصراع الأزمة الإنسانية والمعيشية التي كان يعانيها البلد الفقير أصلاً قبل ذلك، وحذرت منظمات إغاثية وأممية من أن يطال الجوع فئات عدة، خصوصا إذا طال القتال ولم تؤمن طرق إيصال المساعدات.