أثارت غضباً بمصر.. صاحبة فستان النقود تكشف مصدر الأموال

كشفت الطالبة المصرية صاحبة فستان النقود الذي أثار غضباً في وسائل التواصل الاجتماعي عن مصدر المبالغ المالية التي ارتدتها خلال حفل تخرجها في محافظة سوهاج، معبرة عن شعورها بالاستياء من الهجوم الذي طالها هي ووالدها.

وقالت نورا عادل، الطالبة بنظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب في سوهاج في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث" إنها كانت سعيدة للغالية بتصرف والدها أثناء حفل تخرجها، حيث قام بإهدائها روبا وقبعة تم عملهما من فئة المئتي جنيه وبلغت قيمتهما 50 ألف جنيه.

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كما أضافت أنه بعد تعرضها لانتقادات شديدة على منصات التواصل الاجتماعي كُسر خاطرها وفرحتها وشعرت بالاستياء الشديد من التعليقات السلبية لها ولوالدها.

وبينت نورا عادل أن المبلغ المالي كان من ضمن أموال شراء جهازها للزواج، فقرر الأب إدخال السرور على قلبها في حفل تخرجها وفعل ذلك الموقف، وبعد انتهاء حفل التخرج أعاد النقود مرة أخرى.

يذكر أن الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم أظهر والد الفتاة يغطي ابنته بفئات نقدية من العملة المصرية، تكريما لحصولها على ليسانس الآداب ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل.

فقد انتقد العديد من رواد مواقع التواصل طريقة احتفال الوالد بتخرج ابنته، معتبرين أن الفيديو مستفز ومحاولة "لركوب الترند".

بينما رأى آخرون أن من حق الوالد وابنته الاحتفال بالطريقة التي يرونها صحيحة طالما لم يتعديا على أحد.