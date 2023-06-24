أشعل بجسده النيران.. طبق دش يقتل عريساً في مصر

في واقعة تفطر القلوب، لقي عريس مصرعه حرقاً في منطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بأبشع الطرق.

فالشاب الذي تزوج قبل 7 أيام، لم تكتمل سعادته، حيث توفي بعدما أصابه "طبق دش" كان يحاول تركيبه على سطح منزله موقعاً بجسده حروقاً متفرقة.

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فقد وصل العريس إلى المستشفى مصاباً بصعق كهربائي أثناء قيامه بتركيب الطبق، فاشتعلت النيران وأصابته بحروق متفرقة بجسده، لفظ إثرها أنفاسه الأخيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، تلقت بلاغا بوصول شاب إلى مستشفى مصاب بحروق متفرقة في جميع أنحاء جسده، فانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة شاب في العقد الثالث من عمره وقضى بصعق كهربائي، تم تحويله إلى مركز الحروق بمنطقة كفر الزيات ليفارق الحياة هناك.

تحقيق ومحضر

يشار إلى أن الجهات المختصة قررت التحقيق عبر انتداب طبيب شرعي للكشف على المتوفى والتأكد من سبب الوفاة.

واستمعت السلطات إلى أقوال أسرة العريس الراحل، كذلك تم تحرير محضر بالواقعة.