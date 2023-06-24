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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يؤكدان قوة ورسوخ العلاقات

دبي - العربية.نت
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء جمعهما اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس "قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية".

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وقال بيان للرئاسة المصرية نشره المتحدث باسم الرئاسة إن الزعيمين "بحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب".

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واضاف البيان أن الزعيمين "ناقشا العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها".

وشارك ولي العهد السعودي والرئيس المصري في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي عقدت في باريس على مدي يومين.

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