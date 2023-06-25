كيف سيبتّ القضاء المصري بمصير "عارضة أزياء الفراعنة"؟
البلوغر المصرية سلمى الشيمي تواجه اتهاماً بنشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات المنافية للآداب
فيما لا يزال مصير الحكم على إحدى عارضات الأزياء في قضية تصويرها داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات مرتدية أزياء فرعونية، يشغل المصريين، تنظر اليوم الأحد محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوغر الشهيرة سلمى الشيمي في الحكم الصادر ضدها بعد اتهامها نشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات المنافية للآداب.
وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية قد قضت بمعاقبة الشيمي، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات عبر أحد التطبيقات، بعد زيادة نسب المشاهدات.
وبدأت الواقعة، برصد الجهات الأمنية المعنية قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام - تيك توك - يوتيوب".
وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 عاما، ومن ثم تم القبض عليها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات المنافية للآداب.
وتعود بداية ظهور الموديل سلمى الشيمي إلى عام 2020، بعدما أجرت جلسة تصوير في منطقة الأهرامات، وظهرت ترتدي ملابس بيضاء قصيرة، ووضعت إكسسوارات فرعونية، لتظهر بشكل أثار جدلًا واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما استدعى تحرك الأمن لضبطها.
كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت أن جلسة التصوير تمت داخل منطقة هرم سقارة، وتم القبض على 2 من مفتشي وزارة الآثار، و4 من أفراد الأمن ممن كانوا موجودين وقت التقاط الصور، وأضافت التحريات أن المتهمة سلمى الشيمي لم تحصل على تصريح بالتصوير.
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