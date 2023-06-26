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عقار الأسكندرية المنهار
من موقع انهيار عقار الإسكندرية

انشطار نصفي تسبب في سقوط عقار الإسكندرية.. والنيابة تحقق

جميع الجهات المختصة تتواجد في موقع سقوط العقار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول

القاهرة - أشرف عبدالحميد
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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن انشطارا نصفيا رأسيا تسبب في سقوط عقار سيدي بشر المكون من 14 طابقا.

وقال إن جميع الجهات المختصة تتواجد في موقع سقوط العقار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول.

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وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة مؤكدا أن التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

عقار الأسكندرية المنهار
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  • عقار الأسكندرية المنهار
  • عقار الأسكندرية المنهار
  • عقار الأسكندرية المنهار
  • عقار الأسكندرية المنهار
  • عقار الأسكندرية المنهار
  • عقار الأسكندرية المنهار
  • عقار الأسكندرية المنهار
(7 صور)
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار
عقار الأسكندرية المنهار

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مضيفا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

هذا وأمر النائب العام بالتحقيق في الحادث، حيث انتقل فريق من النيابة إلى موقع العقار لمعاينته. وكلفت النيابة الحماية المدنية ومسؤولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة، كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه وصولا لبيان سبب الحادث.

وكانت منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، شمال مصر، قد شهدت صباح اليوم الاثنين انهيار عقار مكون من 13 طابقًا، فيما تبحث السلطات عن ضحايا تحت الأنقاض.

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اللحظات الأولى لانهيار عقار الإسكندرية ومحاولة إطفاء النيران المشتعلة في الأنقاض مصر اللحظات الأولى لانهيار عقار الإسكندرية ومحاولة إطفاء النيران المشتعلة في الأنقاض

وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل تواجد عدد من السكان داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين، كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول مكان انهيار العقار كما تم فصل الغاز والكهرباء والخدمات عن العقارات المجاورة لتجنب حدوث كارثة.

في سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار.

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