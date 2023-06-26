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من موقع انهيار العقار

اللحظات الأولى لانهيار عقار الإسكندرية ومحاولة إطفاء النيران المشتعلة في الأنقاض

أكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل وجود عدد من السكان القاطنين داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين، كانوا في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات

دبي - العربية.نت
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تظهر اللقطات الأولى من موقع انهيار عقار منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، شمال مصر، المكون من 14 طابقاً، محاولات رجال الحماية المدنية إطفاء الحرائق المشتعلة في الأنقاض، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن الضحايا تحت الأنقاض.

وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار بشارع خليل حمادة، في منطقة سيدي بشر، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض ورفع الحطام.

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وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل وجود عدد من السكان القاطنين داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين، كانوا في سوبر ماركت أسفله، وكذلك عدد من السيارات.

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وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بسرعة رفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول مكان انهيار العقار كما تم فصل الغاز والكهرباء والخدمات عن العقارات المجاورة لتجنب حدوث كارثة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وطلبت أوراق وتراخيص العقار من مسؤولي الحي لمعرفة كافة التفاصيل عنه، وبحث سبب انهياره.

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