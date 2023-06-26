بسبب وقت التصوير.. إحالة جميع العاملين بفيلم مصري للتحقيق

اتخذت نقابة الممثلين المصرية قرارا بإحالة العاملين في أحد الأفلام إلى التحقيق، بسبب تجاوزهم الوقت المسموح فيه بالتصوير خلال أحد الأيام.

وأعلنت النقابة عن إحالة جميع العاملين في فيلم "سنة أولى خطف" إلى التحقيق، وكذلك منع التعامل مع الشركة المنتجة بسبب مخالفتها قرارات النقابة بتصوير مشاهد للفيلم لمدة 24 ساعة متصلة دون راحة.

مادة اعلانية

نقابة المهن التمثيلية نشرت قرارها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تستنكر استمرار عملية التصوير لـ24 ساعة متتالية، وهو ما يعد مخالفة للوائح التي أقرتها النقابة فيما يخص عمل الممثلين.

الفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومي كساب وأحمد فتحي، وهو من تأليف باسل مجدي وإخراج أسامة عمر، ومن إنتاج شركة "فريمز".

قرار النقابة يأتي بالتزامن مع إعلان مي كساب عن انتهاء تصوير الفيلم، حيث نشرت عبر حسابها على "انستغرام"، مجموعة من صور الكواليس الخاصة بالعمل، وعلقت عليها لتؤكد أن تصوير الفيلم انتهى، مشيرة إلى كونه سيعرض قريبا في دور العرض.

الفيلم يدور في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول العديد من القضايا الأسرية، أبرزها انشغال الآباء عن أبنائهم، وهو ما يتم تناوله من خلال عصابة تتمتع بالغباء، وتفشل في كافة العمليات التي تقوم بها، فتقرر العصابة خطف مجموعة من الأطفال أبناء العائلات الثرية، وهو ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.