بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تعين سفيرا جديدا في مصر

أعلنت سوريا تعيين السفير حسام الدين آلا، سفيرا لها لدى مصر، ومندوبا لدى الجامعة العربية في القاهرة .

وقدم آلا أوراق اعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى جامعة الدول العربية للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مقر الجامعة بالقاهرة أمس الأحد حيث أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين سوريا وجامعة الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، ومشيرا أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية سيسهم في تعزيز التعاون العربي.

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وأضاف مندوب سوريا أنه بعد قمة جدة سيتم التطلع إلى مرحلة جديدة من العمل العربي من شأنه الحفاظ على القضايا العليا للأمة العربية ومصالح دولها.

ويأتى تعيين السفير السوري فى مصر، حسام الدين آلا، بعد نحو شهرين من قرار جامعة الدول العربية، بعودة سوريا لشغل مقعدها ومشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها وبعد غياب لمدة 12 عاما.

وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا لدى الفاتيكان، وسفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد زار مصر أول أبريل الماضي في زيارة رسمية لأول مرة بعد غياب دام 12 عاما، حيث بحث مع سامح شكري وزير الخارجية المصري سبل التعاون والتنسيق وإعادة العلاقات .

وأكد وزير الخارجية المصري لنظيره السوري دعم بلاده الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت.