القبض على مقاول عقار الإسكندرية.. وانتشال جثة ثانية

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من إلقاء القبض على المقاول المسؤول عن أعمال العقار المنهار في الإسكندية، وتقرر حبسه بمديرية الأمن لحين عرضه علي النيابة صباحا، في وقت انتشلت قوات الحماية المدنية جثمان شخص آخر متوفي من بين الركام.

وتوصلت التحريات إلى قيام المقاول بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر على الرغم من صدور قرار بإزالته، وحجزه على ذمة التحقيقات.

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وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار ، بعد أن تمكنت من انتشال أول ضحاياه من تحت الأنقاض وهو شاب يدعى "مصطفى عثمان أبكر" 22 سنة.

كانت إدارة الحماية المدنية قد دفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل العقار المنهار.

وألقت قوة من مديرية أمن الاسكندرية بالتنسيق مع الجهات الامنية المختلفة القبض علي مالك عقار الاسكندرية وتم تفتيش محل إقامته وتبين وجود شركاء آخرين سيتم استدعاءهم صباحا.

وتبين أن المتهم كان يستعد لاذهاب الى محافظة أخرى خلال الساعات المقبلة وتوكيل أحد المحاميين لحين هدوء الأوضاع ويقوم بتسليم نفسه

وأعطى محافظ الاسكندرية تعليمات بعدم باستمرار عمليات البحث ورفع الانقاض حتى الصباح

وسيتم الدفع بعناصر أخرى خلال الساعات المقبلة لتكثيف عمليات البحث.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، انتشال جثمان أحد ضحايا انهيار عقار في الإسكندرية، وكذلك تم إنقاذ مصابين اثنين من تحت الأنقاض.

وتواصل السلطات عمليات البحث عن جثامين أخرى، وكذلك مصابين، فيما تم رفع حالة الطوارئ في كافة مستشفيات المحافظة.

وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية، مشيرة إلى استمرار تمركز فرق الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، تحسباً لوجود أي مصابين أو حالات وفيات أخرى.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أكد أن انشطاراً نصفياً رأسياً تسبب في سقوط العقار المكون من 14 طابقاً.

وقال إن جميع الجهات المختصة تتواجد في موقع سقوط العقار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول.

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجارٍ التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتاً إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، مؤكداً أنه تم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل تواجد عدد من السكان داخله، بالإضافة إلى وجود آخرين في سوبر ماركت أسفله.