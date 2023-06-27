انتشال ثالث جثة من تحت أنقاض عقار الإسكندرية.. والبحث عن 6 مفقودين

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثمان ثالث من ضحايا عقار الإسكندرية المنهار.

وكشفت المعلومات أن الجثمان لشخص يدعى عبدالله يوسف محفوظ سلام، وذلك بعد ساعات من انتشال جثمانين آخرين من ضحايا العقار، وهما لشاب سوداني يدعى مصطفى عثمان أبكر 22 عاما، وحمدي السيد أحمد 40 عاما.

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8 بلاغات عن مفقودين

يأتي ذلك بعدما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك 8 بلاغات من أهالي وجيران عن وجود ضحايا أسفل أنقاض العقار، يجري البحث عنهم، مضيفا أنه بذلك يكون قد تم العثور على 3 جثامين ويجري البحث عن 6 آخرين.

وتواصل قوات الحماية المدنية عملها لانتشال الجثامين المتبقية خلال عملها في رفع الحطام والأنقاض.

النيابة تعاني العقار المنهار

إلى ذلك، أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الأول، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية لموقع العقار، الذي اتضح أنه مكون من طابق أرضي وأربعة عشر طابقا علويًا، ويقع بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.

وتبين من المعاينة انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن في اتجاه واجهته حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار، وذلك صباح أمس الاثنين.

تعلية دون ترخيص

كما تبين من التحقيقات أن العقار مبني منذ العام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو الجاري.

وقررت النيابة استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تمكنت من إلقاء القبض على المقاول المسؤول عن أعمال العقار المنهار وقررت حبسه.