تناثرت أشلاؤها في الشارع.. انتحار ابنة طبيب مصري شهير بطريقة بشعة

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في حادث مأساوي، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، ابنة أحد جراحي العظام المشهورين بمحافظة الجيزة في مصر، على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها لتسقط أعلى محل جثة هامدة وتتناثر أشلاؤها في كل مكان.
الجثة بين عقارين
وكان أهالي منطقة الطالبية في الجيزة، قد عثروا أمس الاثنين على أشلاء جثة آدمية أعلى سطح محل تجاري يقع بين عقارين.
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بانتقال قوات الأمن لموقع الحادث، تبين وجود أشلاء للجثة على الأرض بينما عثر على أجزاء أخرى أعلى سطح محل تجاري، وتم إخطار جهات التحقيق للمعاينة.
التحقيق في الحادث
من جهتها، طلبت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه واستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة.
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