جريمة هزت مصر.. خنقوا طفلا بملابس العيد وربطوه بحجر في الماء

جريمة بشعة شهدتها محافظة الجيزة في مصر عشية عيد الأضحى راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 14 عاماً قتل على يد زوج عمته وآخرين لسرقة "التوك توك" الخاص به!

بدأت تلك الجريمة الصاعقة التي صدمت مدينة أبو النمرس، عندما قام زوج عمة الضحية برفقة ابنه وزوج شقيقته باستدراج الطفل ليتمكنوا من سرقة "التوك توك" الخاص به.

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وطلب زوج العمة من الصغير توصيلهم بمركبته "توك توك" ليعتدوا عليه بطريقة وحشية وعقب خنقه وضعوا حجراً في قدمه وألقوا به في قناة مائية "ترعة" حتى لا تطفوا جثته على السطح.

ارتدى ملابس العيد

فيما قالت والدة الطفل أمام النيابة إن نجلها ارتدى ملابس العيد قبل حلوله فرحاً بالمناسبة، وخرج في الـ11 صباحاً للعمل ومساعدة الأسرة في مصاريف المنزل.

وبعد غيابه تلقوا اتصالاً بالعثور على جثته، ولم يصدقوا أن يكون مرتكبو الجريمة أقرب الناس لهم لسرقة "التوك توك" الذي يعمل عليه!

وكانت الأم قد اتصلت على ابنها كثيراً يوم الجريمة إلا أن هاتفه كان مغلقاً ما أثار قلقها فخرجت تبحث عنه في كل مكان مع زوجها، ووزعا صورته بالشوارع ونادوا عليه بمكبرات الصوت.

كاميرات المراقبة تكشف

إلا ان كاميرات مراقبة كشفت الجريمة البشعة وكيف استدرج زوج العمة وابنه الطفل، رغم إنكار الأول إلا أن ابنه أقر واعترف بالجريمة.

وبعد القبض على المتهمين زوج العمة وابنه، اعترفا باشتراك زوج شقيقة المتهم الأول معهما في الجريمة، وكشفت التحقيقات أن زوج عمة الطفل كان محبوساً في قضية سرقة مركبات "تو توك".