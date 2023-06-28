موّل الإخوان وجمع بين 5 زوجات.. من هو "شهريار" مصر؟

ضمن قائمة عفو رئاسي، شملت 32 شخصا من المحبوسين احتياطيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم الثلاثاء سراح السيد رجب رزق السويركي، مالك محلات التوحيد والنور والمعروف بلقب "شهريار مصر".

الحكاية بدأت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2020، حينما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على سيد السويركي، وهو من مواليد عام 1945 بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية شمال البلاد.

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موّل الإخوان!

ووجهت اتهامات إلى السيد السويركي بالانضمام لجماعة الإخوان وتزويدها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، إضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات لعدد من عناصرها.

كما نال السويركي شهرة كبيرة بسبب قضيته التي اتهم فيها عام 2002 بالجمع بين 5 زوجات في وقت واحد، وخلال التحقيقات معه تبين أنه تزوج أكثر من 30 فتاة، غالبيتهم من العاملات بمحلاته، لذلك أطلق عليه لقب "شهريار مصر".

جمع بين 5 زوجات!

يشار إلى أن المحكمة السويركي كنت عاقبت بالسجن 7 سنوات، بتهم الجمع بين 5 زوجات والتزوير في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف.

وفي العام 2009، قام السويركي، بتغيير اسم سلسلة فروعه في تحايل قانوني للتهرب من الضرائب.