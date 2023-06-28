واقعة غريبة.. حقائب مصري بها 73 ثعبانا في مطار القاهرة

في واقعة غريبة، ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا مصريا يخفي 73 ثعبانا داخل أكياس بحقائبه فور وصوله من الخارج.

كما ضبطت السلطات مع الراكب سلحفاتين ولم يبرر سبب وجود هذه الحيوانات معه.

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وكان رجال الجمارك في مطار القاهرة قد اشتبهوا مساء أمس الثلاثاء في حقائب راكب مصري قادم من الخارج، ولاحظوا عبر الأجهزة التقنية وجود كثافات عضوية متماثلة بكثرة داخل الحقائب.

بتفتيش الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تأكدوا من وجود فوارغ بها وبتفتيشها يدويا، فوجئ مأمورو الجمرك بأكياس من الكتان مغلقة وملفوفة برباط.

بسؤال الراكب عما بداخلها أفاد أنها ثعابين، وعلى الفور تم إخطار مسؤولي إدارة الحجر البيطري والحياة البرية بالمطار حيث شكلت لجنة بيطرية لفحص المضبوطات.

وتبين أن المضبوطات 11 كيسا بها 73 ثعبانا منهم 48 أحياء، و25 نافقا، وكيس آخر بداخله سلحفاتان؛ فيما قررت اللجنة التخلص من النافقة.

وكشف مسؤولو الجمارك أنهم لم يعثروا مع الراكب على أي موافقات استيرادية لحيازة هذه الحيوانات لذا قرروا تسليمها لأطباء الحجر البيطري لإيداعها بحديقة الحيوان.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب.