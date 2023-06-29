أشهر تيك توكر بالعالم في مصر.. تفاصيل زيارة حصدت ملايين المشاهدات

ترويجا للسياحة المصرية والدعاية للمناطق الأثرية في مصر، دعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون لزيارة البلاد.

وأثارت الرحلة ردود أفعال واسعة النطاق، فيما نشر البلوغر تفاصيل الرحلة على صفحاته على مواقع التواصل، والتي يتابعها نحو 40 مليون متابع، ما كان له مردود إيجابي كبير تفاعل معه متابعوه.

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وخلال رحلته إلى مصر، وهو على متن الطائرة، قدم البلوغر الألماني عروضه الراقصة التي يشتهر بها، كما واصل عروضه فور وصوله إلى مصر، والتنقل بين مدنها لزيارة معالمها الأثرية وقدّم رقصاته الشهيرة على أنغام أغانs شعبية مصرية.



من زيارة نويل لمصر من زيارة نويل لمصر

وزار التيك توكر الألماني شارع المعز السياحي الشهير غرب العاصمة المصرية القاهرة، وقام بتقديم حركاته الراقصة مع زوار الشارع وأصحاب المحال التجارية هناك، كما التقط مجموعة صور أثناء تواجده بأحد المطاعم الشهيرة، وظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يحاول التحدث باللغة العربية ويُبدي إعجابه بالطعام المصري.



نويل بزي بكار نويل بزي بكار

كما زار نويل روبنسون الأهرامات وأبو الهول، وشارك الأطفال في الشوارع والميادين رقصاته الشهيرة، حيث وجدت صدى وتفاعلا لدى المصريين.

وزار نويل مدينة أسوان وتفقد عددا من المناطق السياحية والأثرية بها، بهدف تنشيط السياحة والتقاط عدد من الفيديوهات التذكارية على طريقته الخاصة.



من زيارة نويل لمصر من زيارة نويل لمصر

وقدم روبنسون رقصته الشهيرة داخل جدران معبد فيلة بالمدينة، برفقة زوار المعبد، وفي لقطة طريفة ظهر مرتديا ملابس الشخصية المصرية الكارتونية الشهيرة "بكار"، ومؤديا لنفس حركاتها وبجواره معزة على غرار المعزة "رشيدة" فى نفس المسلسل الشهير.

كما قدم روبنسون رقصته الشهيرة برفقة أطفال النوبة على ضفاف النيل بمدينة أسوان، وتجاوب الأطفال معه.

يذكر أن روبنسون يبلغ من العمر 26 عاما، وهو واحد من أشهر نجوم التيك توك واشتهر بفيديوهات الرقص وقصة شعره الكيرلD الضخمة.

ونالت زيارة روبنسون، التي انتهت أمس الأربعاء، إعجابا واسعا من المصريين الذين اعتبروها مؤثرة في الترويج للسياحة بمصر، خاصة أن فيديوهات زيارته لجميع المناطق الأثرية لاقت رواجا كبيرا، وانتشارا مكثفا في شتى أنحاء العالم.