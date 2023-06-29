حرائق غامضة تلتهم منازل قرية مصرية.. ولا تفسير حتى الآن
ينتاب أهالي قرية زرابي برخيل التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج حالة من الخوف والذعر بسبب تلك الحرائق المستمرة منذ 10 أيام
شهدت قرية مصرية ظاهرة غريبة تمثلت باندلاع حرائق مريبة وغامضة التهمت منازل القرية ومحصولها الغذائي طوال 10 أيام كاملة، ولم تتمكن الجهات المعنية من معرفة السبب حتى الآن.
ويعيش أهالي قرية زرابي برخيل التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج جنوب مصر، حالة من الخوف والذعر بسبب تلك الحرائق التي بدأت باندلاع النيران في أحد المنازل ثم تمددت للمنازل المجاورة ما تسبب في خسائر فادحة للسكان الذين باتوا يقيمون خارج منازلهم.
ويقول أحد المتضررين من سكان القرية إن النيران تبدأ في الاشتعال من أعلى أسطح المنازل ثم تنتقل إلى بقية الطوابق حتى تصل إلى الأول، مضيفاً أنهم أحياناً يفاجؤون بالنيران تخرج من الأماكن الملحقة بالمنزل والمخصصة لتربية الماشية وتخزين الغلال.
وأكد أحد سكان القرية أن النيران امتدت لبعض الحقول والتهمت جانباً من المزروعات كما تسببت في احتراق "أجهزة كهربائية وكميات من الغلال ونفوق عددٍ من الماشية والطيور. وأضاف أن السكان لا يعلمون سبب اشتعال هذه الحرائق.
والمثير في الأمر، كما يقول السكان، إن المنازل المتضررة يكتشف أصحابها تجدد الحرائق فيها مرة أخرى وتلتهم ألسنة النار أماكن جديدة في المنزل لم تصل إليها النيران في المرة الأولى.
ودعا السكان الحكومة للتدخل ومحاولة السيطرة على الأوضاع التي أصبحت مأساوية، خاصة أنهم تركوا منازلهم وبعضهم بات يقيم في الشوارع والحقول هرباً من الحرائق.
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