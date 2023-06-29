فنانة مصرية اكتشفت زواج زوجها يوم وفاته

قصة غريبة تعرضت لها الفنانة المصرية، عزة بهاء، حينما اكتشفت أن زوجها متزوج عليها من أخرى، ولكن هذا لم يحدث إلا في اليوم الذي توفي فيه.

الفنانة المصرية التي عرفها الجمهور قبل نحو 20 عاما في العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة، غابت لسنوات طويلة عن الأعمال الفنية، ولم تعد تظهر في الوسط الفني.

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لكنها أطلت في لقاء تلفزيوني تتحدث فيه عن العديد من الأمور، أبرزها عدم وجود حظ جيد لها في زيجاتها، خاصة أنها تزوجت 3 مرات من قبل.

وكشفت عزة بهاء عما حدث، حينما علمت بزواج زوجها عليها، مؤكدة أن حادثاً تعرض إليه وقت عودته من السفر، ففوجئت باتصال هاتفي من حماتها تخبرها فيه أن زوجها توفي.

الأمر الذي لم تستوعبه الفنانة المصرية، وذهبت مسرعة لمعرفة ما جرى، لكنها فوجئت أن سيارة الإسعاف التي تحمل الجثمان تتواجد داخلها سيدة.

ما دفعها للطرق على سيارة الإسعاف، وهي تحاول معرفة ما يجري ومن هذه السيدة، لكنها لم تعلم بذلك سوى عند انتهاء مراسم الدفن، حينما أخبرها صديق زوجها.

وسألته عن زوجها الراحل والسيدة التي تواجدت إلى جواره، خاصة أن الجميع أخبرها أنه كان في رحلة، فطالبها بألا تظلمه قائلا "متظلميهوش يا عزة.. هو طول عمره على خلق.. دي مكنتش صاحبته.. دي كانت مراته".