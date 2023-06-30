حادث دهس بشع في مصر .. وفاة فتاة واصابة 6 أخريات
شاب متهور يقود سيارته بسرعة جنونية دهس 7 سيدات من عائلة واحدة
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شهدت محافظة الشرقية شمال مصر حادث دهس بشع أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 6 أخريات.
وتلقت السلطات بلاغا بقيام شاب متهور يقود سيارته بسرعة جنونية بدهس 7 سيدات بطريق السماعنة - فاقوس في مدينة فاقوس بالشرقية ، ما أسفر عن وفاة إحداهن وإصابة 6.
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وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث حيث تبين من التحريات أنه أثناء سير السيدات وهن من عائلة واحدة علي جانب الطريق عائدين من زيارة عائلية في ثاني أيام عيد الاضحي اصطدمت بهن سيارة تسير بسرعة جنونية ما أدى إلى مصرع احداهن على الفور واصابة 6 اخريات.
وقامت السلطات بنقل المصابات لمستشفى فاقوس العام وتحويل اثنتين أخرين لمستشفى الاحرار التعليمى لإجراء جراحات عاجلة نظرا لخطورة حالتهن الصحية.
تم القبض على الشاب قائد السيارة واحيل للنيابة التي تولت التحقيق.
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