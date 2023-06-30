اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إسعاف حادث سير مصر
حادث مروري سابق في مصر (أرشيفية)

حادث دهس بشع في مصر .. وفاة فتاة واصابة 6 أخريات

شاب متهور يقود سيارته بسرعة جنونية دهس 7 سيدات من عائلة واحدة

القاهرة -العربية.نت 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية شمال مصر حادث دهس بشع أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 6 أخريات.

وتلقت السلطات بلاغا بقيام شاب متهور يقود سيارته بسرعة جنونية بدهس 7 سيدات بطريق السماعنة - فاقوس في مدينة فاقوس بالشرقية ، ما أسفر عن وفاة إحداهن وإصابة 6.

مادة اعلانية

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث حيث تبين من التحريات أنه أثناء سير السيدات وهن من عائلة واحدة علي جانب الطريق عائدين من زيارة عائلية في ثاني أيام عيد الاضحي اصطدمت بهن سيارة تسير بسرعة جنونية ما أدى إلى مصرع احداهن على الفور واصابة 6 اخريات.

الأمير محمد بن سلمان: السعودية منذ تأسيسها تشرفت بخدمة الحرمين الشريفين السعودية الأمير محمد بن سلمان: السعودية منذ تأسيسها تشرفت بخدمة الحرمين الشريفين

وقامت السلطات بنقل المصابات لمستشفى فاقوس العام وتحويل اثنتين أخرين لمستشفى الاحرار التعليمى لإجراء جراحات عاجلة نظرا لخطورة حالتهن الصحية.

تم القبض على الشاب قائد السيارة واحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يقترح حلا لمعالجة مخاطره الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يقترح حلا لمعالجة مخاطره
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط