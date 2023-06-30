منة شلبي عن فيلم "الساحر": كنت كارثة وتمثيلي زفت

يبدو أن الفيلم الذي مثل الانطلاقة الفنية الأولى للفنانة المصرية منة شلبي، لم يكن على قدر طموحاتها ولم تشعر بالرضا عما قدمته من تمثيل في أحداثه.

فيلم "الساحر" الذي قدمه الراحل محمود عبد العزيز قبل 21 عاما، وشهد الظهور الفني الأول لمنة شلبي كان له كواليس مختلفة، روتها الفنانة المصرية في لقاء تلفزيوني.

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حيث أكدت أنها تسببت في عذاب لجميع من كانوا في موقع التصوير، خاصة أنها لم تكن تجيد التمثيل، ووصفت تمثيلها قائلة "كان زي الزفت".

وتابعت منة شلبي حديثها مؤكدة أنها كانت تقف أمام الراحل محمود عبد العزيز دون حديث، وكانت تقول الحوار الخاص بالمشهد في سرها، وتتعثر في الحديث كثيرا، كما أنها كانت تتحرك بشكل خاطئ داخل لوكيشن التصوير.

كما سخرت منة شلبي من وزنها في الفيلم، مشيرة إلى كونها في ذلك التوقيت كانت تحب الطعام للغاية، وكان وزنها زائدا، لكنها اتبعت حمية غذائية وفقدت الكثير من وزنها، لذلك وقع الاختيار عليها لتقديم الفيلم.

لكنها بعدها اكتسبت الوزن مجددا، وهو ما دفع مخرج الفيلم رضوان الكاشف للتعليق على الأمر قائلا "هو أنا بصور فيل ولا إيه؟"، وهو ما كان يدفعها للبكاء بسبب هذا التعليق.

منة شلبي عبرت عن مفاجأتها من حجم الدور الذي أسند إليها، وهو ما جعلها تسأل المخرج في الكواليس باستمرار قائلة "حضرتك متأكد إني بعمل دور نور؟".