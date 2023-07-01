أشاد باستخدام أحدث التقنيات لتأمين الحجاج.. مفتي مصر يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي مصر، السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد مفتي مصر باستخدام السعودية أحدث التقنيات لتأمين سلامة الحجاج وضيوف الرحمن، والتسهيل عليهم.





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مادة اعلانية

وقال مفتي مصر في بيان اليوم السبت، إن ما نراه كل عام من تطور ملحوظ فيما تقدمه السلطات السعودية من خدمات وتيسيرات لحجاج بيت الله الحرام واستخدام أحدث التقنيات لتأمين سلامة الحجاج والتسهيل عليهم أمر يدعو إلى الإشادة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وكافة الهيئات التي شاركت في تنظيم استقبال ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم على أتم وجه.

وأضاف أن نجاح موسم الحج هذا العام بهذا الشكل الرائع خير دليل على ما تبذله السعودية من مجهودات كبيرة تزداد كل عام، قيامًا بهذه المهمة الجليلة، وهي خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام.

واختتم مفتي مصر تصريحاته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.