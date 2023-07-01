القبض على مصري افتتح محل جزارة على عمود المونوريل بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على جزار افتتح محل جزارة على أحد الأعمدة الخاصة بالمونوريل في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر شرق القاهرة.

ورصدت الأجهزة الأمنية صورا لأحد الأشخاص يعمل جزارا يقوم بتعليق لحوم على أحد الأعمدة الخاصة بالمونوريل في شارع ذاكر حسين في مدينة نصر، ما أثار سخطا واسعا.

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وتبين من التحريات أن المتهم يدعى عبدالحميد. س يعمل جزارا ويقيم في شرق مدينة نصر.

وتم القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة التي وجهت له اتهامات بإتلاف الممتلكات العامة، وإشغال طريق، وذبح خارج المجازر العامة.