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من حفل خطوبة عادل رامي إمام حفيد الزعيم
من حفل خطوبة عادل رامي إمام حفيد الزعيم

صور خطوبة حفيد عادل إمام.. وظهور نادر لابنة زعيم الكوميديا

احتفل عادل رامي بخطوبته على فريدة أشرف في حفل عائلي بسيط اقتصر على أقارب العروسين

القاهرة - العربية.نت
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احتفل عادل رامي إمام، حفيد الفنان المصري الكبير عادل إمام، ونجل المخرج رامي إمام، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

واحتفل عادل رامي بخطوبته على الفتاة فريدة أشرف، والتي تعمل مدربة للياقة البدنية، في حفل عائلي بسيط اقتصر على أقارب العروسين وظهرت فيه سارة عادل إمام، نجلة زعيم الكوميديا والتي لا تظهر إلا نادرا.

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من حفل خطوبة عادل رامي إمام حفيد الزعيم
من 4
  • من حفل خطوبة عادل رامي إمام حفيد الزعيم
  • من حفل تخرج عادل رامي إمام حفيد الزعيم
  • من حفل تخرج عادل رامي إمام حفيد الزعيم
(4 صور)
من حفل خطوبة عادل رامي إمام حفيد الزعيم
من حفل خطوبة عادل رامي إمام حفيد الزعيم
من حفل تخرج عادل رامي إمام حفيد الزعيم
من حفل تخرج عادل رامي إمام حفيد الزعيم
من حفل تخرج عادل رامي إمام حفيد الزعيم
من حفل تخرج عادل رامي إمام حفيد الزعيم

وكان عادل رامي إمام قد احتفل هذا العام بتخرجه في الجامعة الأميركية، حيث درس في قسم الإخراج، وسبق وأن أخرج فيلما ضمن دراسته.

وكان الفنان الكبير عادل إمام قد احتفل في 17 مايو الماضي بعيد ميلاه 83.

ونشر عادل سليمان، مدير أعمال الفنان الكبير، صورا لزعيم الكوميديا خلال الاحتفال الذي أقيم في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين.

سارة عادل إمام (أقصى اليسار) مع العروس فريدة أشرف
من 2
  • سارة عادل إمام (أقصى اليسار) مع العروس فريدة أشرف
  • العروس فريدة أشرف من حفل الخطوبة
(2 صور)
سارة عادل إمام (أقصى اليسار) مع العروس فريدة أشرف
سارة عادل إمام (أقصى اليسار) مع العروس فريدة أشرف
العروس فريدة أشرف من حفل الخطوبة
العروس فريدة أشرف من حفل الخطوبة

وأكد عادل سليمان أن الصور التقطت في الاحتفال الخاص بعيد ميلاد الزعيم.

يُذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه أعمالاً جديدة. غير أن شقيقه عصام إمام دائماً ما ينفي مثل هذه الأخبار، مؤكداً على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية، من خلال عمل يحضر له بصحبة نجله محمد عادل إمام.

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