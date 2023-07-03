قيادي إخواني يعترف: تخابرت لصالح دول غربية

بعد مغادرته تركيا، كشف الإعلامي المصري حسام الغمري الذي كان مواليا لجماعة الإخوان، عن معلومات مهمة حول تخابر قادة منهم لحساب مخابرات دول غربية.

وقال خلال فيديو بثه على صفحته مساء الأحد، إن قادة الجماعة عقدوا اجتماعا في اسطنبول قبل سنوات حضره إبراهيم منير المرشد العام للجماعة وقتها وقائد جبهة لندن، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة وقتها وقائد جبهة اسطنبول، قبل أن تتفاقم الخلافات بينهما وتحدث الانشقاقات.

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اعتراف علني

كما حضر ذاك الاجتماع 8 من القيادات الأخرى، ناقشوا فيه دور محمد كمال قائد اللجان النوعية المسلحة للجماعة في مصر، حيث كان هناك رأيان حول دوره وطبيعة عمليات العنف التي يقوم بها ضد الدولة المصرية لحساب الجماعة.

وأضاف أن إبراهيم منير تحدث موجها حديثه للحاضرين مؤكدا بأنه في حال سألته المخابرات الغربية عن هذه التفاصيل لأعطاهم كافة المعلومات.

وتابع أن منير صدمه بهذا التصريح متسائلا عن طبيعة المعلومات التي قدمها منير للمخابرات الغربية عن مصر وجماعة الإخوان، موضحا أن مرشد الجماعة وبعد اعترافه بتقديم معلومات لأجهزة مخابرات غربية أكد أن تلك الأجهزة كانت تستدعيه بشكل متكرر لاستجوابه والحصول على معلومات منه.

كما ألمح إلى دور تخابري تقوم به فضائية "مصر الآن" التابعة للجماعة والتي كانت تبث من تركيا، مشيرا إلى أن الجماعة أغلقت تلك الفضائية في ذروة نجاحها، في حين كذبوا وقالوا إن تركيا هي التي طلبت منهم ذلك، وهو ما لم يحدث.

ولفت إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن قادة الإخوان يتلقون التعليمات من أجهزة مخابرات الدول التي يقيمون فيها.

تقييد الفضائيات

يذكر أن السلطات التركية كانت قررت قبل أسابيع ترحيل المذيع حسام الغمري بعدما قيدت إقامته لفترة.

وقررت أنقرة ترحيل الغمري إلى إحدى الدول الأوروبية المجاورة بعدما أدرجته قيد الإقامة الجبرية لمدة تزيد عن شهر لحين ترتيب خروجه من أراضيها.

جاء ذلك بعدما احتجزت الإعلامي المصري في نوفمبر الماضي، في سجن أغري بولاية أغري على الحدود الإيرانية بسبب تحريضه ضد مصر.

إلى ذلك، أوقفت السلطات التركية برنامج "رؤية" الذي يقدمه الغمري على فضائية "الشرق" في اسطنبول، بسبب إساءته لمصر وهددت بترحيله في حال المخالفة، بعدما طلبت تركيا في مارس 2021، تقييد فضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول ومنع انتقادها لمصر.

كما قررت وقف برامج عدد من مذيعي الإخوان وهم، معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، والفنان هشام عبد الله، وهيثم أبو خليل، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها.