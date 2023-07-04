حادث سير مروع ببني سويف يؤدي لمصرع شخصن وإصابة 22

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 22 آخرين في حادث سير مروع وقع الثلاثاء بمدينة بني سويف جنوب مصر.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا في محافظة بني سويف، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي.

مادة اعلانية

ودفعت السلطات بعشر سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا فيما كشفت التحريات أن السرعة المفرطة وراء وقوع الحادث.

وكشف مصدر طبي أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وكدمات متفرقة.

وقد تم إخطار النيابة العامة بالحادث، وقد تولت التحقيق فيه.