فيديو مروع بالحي الراقي.. ضابط مصري يتعمد دهس صيدلانية عدة مرات حتى الموت!

أعلن المتحدث العسكري المصري، الثلاثاء، إحالة ضابط للمحكمة العسكرية بتهمة القتل العمد والشروع فيه، وذلك على خلفية واقعة دهس صيدلانية بمنطقة مدينتي شرق القاهرة.

وأعلن المتحدث العسكري أنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية فقد تم تحرير المحضر رقم (22 / 23) بتاريخ 1/ 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

مادة اعلانية

وقال إن النيابة العسكرية تباشر التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، مضيفاً أنه أسند للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وتجري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأكد المتحدث العسكري كامل احترام القوات المسلحة لمبدأ سيادة القانون، كما أعلن تقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت منطقة القاهرة الجديدة قد شهدت واقعة دهس صيدلانية وزوجها الطبيب وأطفالهما الثلاثة، بالإضافة لآخر كان برفقتهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكشفت كاميرات مراقبة تفاصيل الحادث، حيث قام قائد السيارة المتسبب في الحادث، وهو ضابط، بدهس الصيدلانية عمدا بسبب ما تردد عن قيام أحد أبنائها بخدش سيارته.

وأسفر الحادث عن مصرع الصيدلانية متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، كما أصيب الأب ويعمل طبيباً بيطريا، وإصابة أطفالهما الثلاثة بجروح متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب روايات شهود العيان، فإن الزوجة الضحية تدعى "بسمة" وهي زوجة طبيب يدعى "حمدان زكي" يعمل بشركة أدوية في إحدى الدول العربية، وكانت في إجازة لزيارة أهلها بمصر خلال فترة عيد الأضحى.

وكشفوا أن سبب الحادث يعود إلى أن طفلها كان يلعب بـ"سكوتر" أمام المنزل فاصطدم بسيارة المتهم، وعندما علم والد الطفل بما حدث اصطحب أطفاله وذهب إلى مالك السيارة للاعتذار ونشبت مشادة بينهما، وحاول الأب الانصراف تجنبا لتفاقم المشكلة.

وأكد شهود العيان أن صاحب السيارة استقل سيارته ولحق بالأب وأسرته ودهسهم جميعا عمدا ونتج عن ذلك وفاة الأم وإصابة باقي أفراد الأسرة.